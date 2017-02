Občania navrhovali, čo s rozpočtom. Budúci týždeň spoznáme výsledok

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – Výsledky hlasovania v Občianskom rozpočte 2017 a to, ktoré návrhy verejnosti zrealizuje bratislavský magistrát z rozpočtu hlavného mesta, bude známe na konci budúceho týždňa. Hoci hlasovanie sa skončilo už na konci januára, bratislavský magistrát predĺženie rozhodovacieho procesu vysvetľuje veľkým záujmom verejnosti o zapojenie sa do projektu.uviedol Michal Lukáč z oddelenia marketingu a komunikácie magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.Hlavné mesto chce prostredníctvom Občianskeho rozpočtu poskytnúť svojim obyvateľom priamu kompetenciu na to, aby rozhodli o využití balíka financií z mestského rozpočtu. Finálne projekty na hlasovanie vzišli z občianskych podnetov, ktoré Bratislavčania posielali v minulom roku do burzy nápadov. Projekty v hlasovaní boli rozdelené do štyroch kategórií, z každej bude zrealizovaný jeden projekt, ktorý získa najviac hlasov. Medzi štyri víťazné projekty sa rozdelí celkovo 50.000 eur, ktoré sú vyčlenené priamo v rozpočte hlavného mesta pre rok 2017.V kategórii Životné prostredie boli projekty ako zlepšenie prostredia medzi terasovými domami v bratislavskej Petržalke, podpora občianskych združení, ktoré sa venujú túlavým mačkám, vytvorenie označenej plochy pre psov na Námestí slobody, revitalizácia a ošetrenie zelene na Šancovej, vysadenie asi 20 stromov slúžiacich ako izolačná zeleň na Dvojkrížnej ulici.V kategórii Doprava, cesty, chodník a cyklochodníky mohli Bratislavčania hlasovať napríklad za cyklopruh Hodonínska, opravu cesty Želova, bus pruh na Gagarinovej, chodník Pri Vinohradoch, projekt bezpečne cez Mamateyovu – Pankúchovu či ostrovček na Krížnej.V oblasti Kultúra a šport boli dva projekty, a to sprístupnenie Čitárne U červeného raka imobilným občanom a vytvorenie malého fit parku vo Vrakuni.V kategórii Sociálne veci mohli hlasujúci podporiť projekty organizujúce pravidelné vychádzky do prírody pre seniorov či športové podujatie pre kluby seniorov z celého mesta.