Občania Prešova sa môžu uchádzať o grant na výsadbu zelene

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 5. januára (TASR) – Prešovčania môžu získať dotáciu na výsadbu zelene z grantového programu Zelená pre Prešov. Spoločnú výzvu vyhlásili domáce spoločnosti Spravbytkomfort a Sociálny Prešov. Celkom rozdajú 1500 eur, jednotliví žiadatelia môžu získať na novú zeleň od 100 do 300 eur. Termín predkladania projektov je do 31. januára. Informovala o tom predsedníčka predstavenstva spoločnosti Spravbytkomfort Natália Banduričová.Projekty môžu predkladať aktívni obyvatelia Prešova, ktorí pôsobia v neziskových organizáciách, školských zariadeniach, bytových domoch. Podporených bude najmenej desať projektov.uviedla Banduričová.Zástupkyňa realizátora výzvy za Sociálny Prešov Gabriela Šostáková konkretizovala, že radi by podporili projekty, ktoré sa budú týkať vybudovania alebo revitalizácie zelene, vysádzania kvetov, skrášlenie školských políčok, výsadby bylinkových záhonov, kríkov drobného ovocia a inej zelene. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na info@spravbytkomfort.sk.