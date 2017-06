Občania zažalovali štát pre nedostatočnú ochranu ovzdušia v Bratislave

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. júna (TASR) - Mimovládne environmentálne organizácie CEPTA, ClientEarth, Cyklokoalícia a desať Bratislavčanov zažalovali štát pre nedostatočnú ochranu ovzdušia v hlavnom meste. Na bratislavskom krajskom súde podali vo februári žalobu na Okresný úrad Bratislava, nepáči sa im, ako vypracoval program na zlepšenie kvality ovzdušia. Tvrdia, že je nedostatočný, bez konkrétnych cieľov a v rozpore so slovenskou aj európskou legislatívou.hovorí Igor Trenk z Cyklokoalície. Bratislava má podľa jeho slov možnosť riešiť situáciu najmä cez dopravu, a to podporou cyklistov.Zákon o ovzduší a európska legislatíva podľa advokátky jasne stanovujú, že program na zlepšenie kvality ovzdušia musí stanoviť merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia.priblížila Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris a právna zástupkyňa žalobcov. Doplnila, že prijatím nekonkrétneho programu bol porušený verejný záujem o ochranu životného prostredia.Uvedený program má zaviesť opatrenia na redukciu znečistenia štyroch znečisťujúcich látok pod hladiny povolených limitov. Ide o prachové častice PM10, oxid dusičitý, benzo(a)pyrén a ozón.povedal predseda Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) Daniel Lešinský. V znečistenej oblasti žije podľa jeho slov asi 170.000 obyvateľov Bratislavy, ďalší tam dochádzajú za prácou.V prípade, že súd žalobcom vyhovie, bude musieť Okresný úrad Bratislava materiál prerobiť a doplniť účinné opatrenia, ktoré v najkratšom možnom čase zlepšia kvalitu ovzdušia v Bratislave minimálne pod limity stanovené v legislatíve a neskôr aj na úroveň bezpečnú pre zdravie obyvateľov.