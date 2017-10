Občania zbierajú podpisy pod hromadné pripomienky k infozákonu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Zmluvy, objednávky a informácie by mali byť na internete zverejňované natrvalo, nielen na obmedzený čas - päť či desať rokov. To je jedna zo zmien, ktoré v návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám (infozákona) navrhujú signatári hromadnej pripomienky za lepší infozákon. Snažia sa získať 500 podpisov potrebných na rozporové konanie s ministerstvom spravodlivosti. Termín na predkladanie pripomienok uplynie dnes.Návrh novely je rozsiahly a obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré zlepšia uplatňovanie práva na informácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatňovaním infozákona objavujú, zhodnotili signatári. Podľa jedného z nich, poslanca Národnej rady SR Ondreja Dostála (SaS), však obsahuje aj niektoré zmeny, ktoré sú síce pozitívne, ale nedostatočné a sú nevyužitou šancou na zlepšenie obsahu zákona. Niektoré body podľa Dostála dokonca súčasný stav zhoršujú.Hromadná pripomienka, pod ktorou sú podpísaní okrem Dostála aj ďalší piati poslanci NR SR, poslanci obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev, občianski aktivisti a zástupcovia tretieho sektora má 36 bodov. Predstavitelia občianskej verejnosti navrhujú napríklad aj to, aby boli informácie v budúcnosti zverejňované v elektronickej forme vo formátoch umožňujúcich vyhľadávanie a kopírovanie. Za dôležité považujú aj to, aby boli dcérske spoločnosti štátnych a mestských firiem zaradené medzi povinné osoby.O podporu verejnosti sa paralelne uchádza aj skupina iniciátorov z mimovládnych organizácií Via Iuris, Aliancia Fair-Play, Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu a Centra pre filantropiu, ktorí iniciovali minulý týždeň svoju hromadnú pripomienku k infozákonu.Veľkú novelu infozákona predstavila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 21. septembra. Návrh má priniesť výrazný posun pre žiadateľov o informácie aj pre ich poskytovateľov. Významne sa má rozšíriť okruh poskytovaných informácií aj povinných osôb, novela ponúka aj jednoduché pravidlá, ktoré majú brániť zneužívaniu právnej normy. Žitňanská uviedla, že k návrhu, ktorý obsahuje 70 novelizačných bodov očakáva tradične náročnú a ťažkú diskusiu, a to aj napriek tomu, že návrh vznikal v širokej pracovnej skupine.