Obce a regióny odmietajú prepojenie dotácií s národnou politikou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. júna (TASR) - Regióny a obce v členských krajinách EÚ sa postavili proti prepojeniu európskych dotácií s dodržiavaním noriem právneho štátu.povedal člen Európskeho výboru regiónov Michael Schneider.Nemecká spolková vláda v máji navrhla, aby vyplácanie európskych dotácií pre ekonomicky slabé regióny bolo závislé od toho, či krajina dodržiava princípy právneho štátu. Toto opatrenie by sa v súčasnosti dotklo predovšetkým Poľska a Maďarska.Schneider upozorňuje, že zamietnutím dotácií by neutrpel ani tak členský štát, ale v prvom rade regióny a obce, ktoré sú na tieto peniaze odkázané.tvrdí Schneider a zdôrazňuje, že nárok na tieto prostriedky vzniká aj na základe Lisabonskej dohody.Európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger plánuje tento týždeň predložiť prvé odporúčania pre nasledujúce rozpočtové obdobie. To by sa síce malo začať až v roku 2021, pre odchod Británie z EÚ by sa však mohlo začať skôr. Dotácie pre ekonomicky slabé regióny tvoria približne tretinu európskeho rozpočtu.