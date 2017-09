Obce by mohli použiť financie za výrub drevín aj na zelené strechy

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Finančnú náhradu za výrub drevín by obce mohli použiť aj na iné účely ako doteraz. V súčasnosti ich môžu minúť iba na zaplatenie nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na ich území. Po novom by ich mohli použiť napríklad na terénny prieskum či na zelené parky a strechy. Počíta s tým novela zákona o ochrane prírody z dielne Mosta-Híd a Smeru-SD, o ktorej dnes poslanci rokovali v úvode siedmeho dňa 19. schôdze Národnej rady SR.Po tomto bode bude nasledovať kritizovaná koaličná novela zákona o pamäti národa. Koalícia ňou chce dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil v tejto funkcii 15. októbra 2017. Teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Po novom má byť štatutárom Ústavu pamäti národa (ÚPN) správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný. Opozícia, ÚPN aj verejnosť považujú novelu za účelovú. Poslankyňa Mosta-Híd Edita Pfundtner svoj podpis z novely stiahla. Dnes aktivisti v parlamente odovzdali 7500 podpisov od ľudí, ktorí vyzývajú poslancov na stiahnutie právnej normy.Poslanci Smeru-SD a SNS navrhujú aj novelu, vďaka ktorej by účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách mali dostávať vyššie príspevky. Hovoriť sa má aj o zavedení nových štátnych cien. Vláda by mala udeľovať Štátnu cenu Alexandra Dubčeka a po úprave návrhu kabinetom by svoju štátnu cenu mal mať aj predseda parlamentu, a to Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.Parlament sa bude zaoberať aj návrhom na zvolenie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vláda si vybrala ako kandidáta Miroslava Hliváka. Zvolila ho spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula. Kabinet sa rozhodol pre kandidáta, ktorý neprichádza z prostredia samotného úradu. Hlivák je právnik, ktorý označil za tri základné piliere svojho projektu pre ÚVO profesionalizáciu úradu, predvídateľnosť jeho konania a rozhodovania a výchovu novej generácie odborníkov v oblasti verejného obstarávania.