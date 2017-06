Obce by mohli využiť finančnú náhradu za výrub aj na zelené strechy

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. júna (TASR) - Finančnú náhradu za výrub drevín by obce mohli použiť aj na iné účely ako doteraz. V súčasnosti ich môžu minúť iba na zaplatenie nákladov, spojených so starostlivosťou o dreviny, rastúce na ich území. Po novom by ich mohli použiť napríklad na terénny prieskum či na zelené parky a strechy. Počíta s tým novela zákona o ochrane prírody z dielne Mosta-Híd a Smeru-SD, ktorú parlament posunul do druhého čítania.Predkladatelia pripomínajú, že napríklad kvôli výstavbe diaľnic či železničných tratí dochádza k situáciám, keď malá obec dostane finančnú náhradu za výrub drevín na svojom území v hodnote niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Tieto peniaze však môže použiť iba na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny, rastúce na jej území.vysvetlili poslanci, ktorí to chcú zmeniť.Navrhujú teda nové možnosti využitia tejto finančnej náhrady, ktoré majú súvisieť so starostlivosťou o dreviny, o ekosystémy, ktorých dreviny sú významným funkčným prvkom.Po novom by sa finančné prostriedky mohli použiť napríklad aj na terénne prieskumy a zameriavanie drevín, dokument starostlivosti o dreviny, odborné posudky či dendrologický prieskum.doplnili koaliční poslanci.Navrhovaným rozšírením možnosti využitia spomínaných peňazí dôjde podľa nich ku komplexnejšej starostlivosti o dreviny a zeleň na území obcí.vysvetlili.Pokiaľ by parlament novelu schválil, finančná náhrada by však naďalej zostala iba ako sekundárny spôsob odstránenia negatívnych vplyvov výrubu drevín.zdôraznili poslanci.