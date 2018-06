Obce by mohli zdaňovať vonkajšiu reklamu, navrhujú nezaradení

Na archívnej snímke nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) - Obce by mohli zdaňovať vonkajšiu reklamu. Navrhujú to nezaradení poslanci na čele s Miroslavom Beblavý v novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh oceňuje aj kandidát na bratislavského primátora Matúš Vallo, ktorého tím na návrhu spolupracoval.uvádzajú predkladatelia. Presnú výšku dane zákonom neurčujú.poznamenal Vallo na tlačovej konferencii pre budovou Národnej rady SR. Podľa návrhu ročnú sadzbu dane za šírenie vonkajšej reklamy určí obec v eurách za každý aj začatý štvorcový meter plochy reklamného pútača.Súčasný zákon umožňuje zdaňovať reklamu na verejnom priestranstve. Zmena zákona má umožniť zdaniť šírenie vonkajšej reklamy v podobeAk sa samosprávy rozhodnú pre zavedenie dane, fungovať by to malo ako pri dani z nehnuteľnosti.uvádza sa v návrhu. Takto by podľa predkladateľov nemal byť problém s identifikáciou daňovníka.Vallo zdôraznil, že Bratislava a ďalšie mestá majú problém s vonkajšou reklamou.uviedol Vallo.