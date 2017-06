Obce v okresoch Brezno a B.Bystrica lákajú cez leto aj na špeciality

Na snímke gulášová polievka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Brezno/Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Vlajkovým podujatím, ktoré horehronskú obec Heľpa zviditeľňuje už viac ako polstoročie, je folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca. V miestnom amfiteátri sa uskutoční 23. až 25. júna a dedina očakáva, že naň ako obvykle zavíta okolo 10.000 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. Podľa starostu Heľpy Petra Hyriaka v tomto roku budú hostiť takmer 2000 účinkujúcich, ktorí vystúpia v 11 scénických programoch.Turisti navštevujú viaceré obce v Breznianskom a Banskobystrickom okrese práve v čase, keď organizujú svoje každoročné top akcie, ktorými sú známe, či už ide o kultúrne, alebo gastronomické podujatia. Starostovia veria, že tomu nebude inak ani teraz.Polomka opäť chystá Gastrofestival vo varení kotlíkového guláša, ktorý sa uskutoční 1. júla na starom futbalovom ihrisku o 11.00 h. Súťažiaci majú limit na jeho uvarenie štyri hodiny a potom ním pohostia svojich rodinných príslušníkov a priateľov.Šumiac zasa 5. júla otvára Šumiacku izbu a aj tak chce prilákať do dediny ešte viac ľudí. Obrátila sa na občanov o pomoc, aby doniesli starožitné veci, ktoré sa niekedy používali v ich obci. Ide najmä o interiérový nábytok do tzv. prednej izby, krosná, starosvetskú posteľ, skriňu, stoličky, domáce pokrovce.Turecká sa už dávno preslávila haluškami. Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek sa konajú 14. a 15. júla v centre dediny. Očakávajú i návštevníkov z Kanady.Júl už tradične prinesie aj Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou, ktorých 23. ročník štartuje 15. júla v Telgárte.Gurmáni, ktorí majú radi fazuľu na rôzne spôsoby, by si 22. júla nemali dať ujsť XI. ročník Fizolňového dňa v Kynceľovej. V ten istý deň si môžu pochutnať aj v Španej doline, kde sa bude variť miestna pochúťka špaňodolinský štiarc.