Obchod je závislý od zákazníkov a od vzťahov s dodávateľmi

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Obchod je závislý od svojich zákazníkov a zároveň od korektných vzťahov s dodávateľmi. Uviedla to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v reakcii na správu, že agrárne samosprávy krajín V4 píšu oficiálny list komisárovi Európskej komisie (EK) pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi.Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová 5. júna informovala, že agrosamosprávy krajín V4 žiadajú EK, aby tému nekalých obchodných praktík na úrovni EÚ riešila predovšetkým v oblasti predaja tovaru za ceny nižšie, ako sú výrobné náklady, v oblasti predaja tovaru za ceny nižšie, než za aké bola uskutočnená dodávka tovaru, ďalej pri výraznom rozdiele marže za rovnakú skupinu výrobkov, ako aj pri nízkom podiele tovaru z krajiny, v ktorej sa nachádza obchodná prevádzka.Nevyvážené dodávateľsko-odberateľské vzťahy v rámci potravinovej vertikály podľa hovorkyne SPPK naďalej zostávajú oblasťou, ktorá ani postupom času nezaznamenáva žiadne riešenie. Nekalé obchodné praktiky pritom dlhodobo ovplyvňujú podnikanie, rovnú súťaž, prístup poľnohospodárov a spracovateľov na jednotný trh EÚ. Prvovýrobcovia a spracovatelia sa doposiaľ nedočkali žiadneho konkrétneho časového plánu či detailnejšieho návrhu riešenia na úrovni EÚ. Dobrovoľné kódexy, odporúčania alebo ponechanie pôsobnosti voľným zákonitostiam trhu tu úplne zlyhávajú.Obchodníci združení v SAMO veľmi citlivo vnímajú diskusiu o vyváženosti vzťahov v dodávateľskom reťazci, najmä v súvislosti s mnohými mýtmi a politizáciou, ktoré túto diskusiu poznačujú.vysvetlila predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.Obviňovanie obchodníkov z neprimeranej deľby marže na úkor poľnohospodárov a potravinárov určite nie je podľa SAMO na mieste. Obchodníci upozorňujú na zásadný fakt, že napríklad poľnohospodári dodávajú svoje produkty do obchodných reťazcov iba minimálne. Súvisí to s komoditnou skladbou, ktorú poľnohospodári produkujú. Naprieč celou Európou nakupujú obchodníci priamo od poľnohospodárov iba minimálne, v priemere iba okolo 5 % tovaru.Prevažnú väčšinu tovaru im podľa SAMO do obchodných reťazcov dodávajú potravinári a spracovatelia potravín. Obchod teda nedokáže ovplyvniť ceny, ktoré za svoje produkty od medzičlánkov inkasujú poľnohospodári. Na vyváženosť marží má veľký vplyv aj konkurenčný boj, ktorému obchodníci čelia, podobne ako ostatné články v potravinovom dodávateľskom reťazci. A na konečnú cenu tovaru má dnes najväčší vplyv zákazník, pre ktorého je cena stále veľmi dôležitým nákupným faktorom.povedala Fašiangová. Údajné nadmerné marže obchodníkov sú tiež mýtus, upozorňuje SAMO, čo dokazujú aj nezávislé štúdie domácich či zahraničných inštitúcií.SAMO združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 610 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, ktorí od začiatku svojho pôsobenia na trhu v SR preinvestovali takmer 3 miliardy eur. Členovia združenia zamestnávajú viac ako 26.000 ľudí.