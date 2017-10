Obchod medzi Českom a Nemeckom smeruje k ďalšiemu rekordu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 13. októbra (TASR) - Obchod medzi Českom a Nemeckom má aj tento rok našliapnuté k rekordnému objemu. Vlani dosiahol obchod hodnotu 2,21 bilióna Kč (85,36 miliardy eur) a druhýkrát po sebe prekročil 2-biliónovú hranicu. Aktuálny vývoj naznačuje, že túto hranicu prekročí aj tento rok, uviedol na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne riaditeľ Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Bernard Bauer.nechal sa počuť Bauer.S výnimkou krízy v rokoch 2008 a 2009, ktorá sa prejavila menším prepadom, má obchod medzi krajinami stúpajúcu tendenciu. Vlani smerovala do Nemecka tretina českého vývozu a na dovoze do Česka sa Nemecko podieľalo 26 %.Prvýkrát v histórii sa tak Česko dostalo medzi 10 najvýznamnejších obchodných partnerov Nemecka. Hodnota nemeckých investícií v Česku dosiahla vlani 118,6 miliardy Kč. Táto suma predstavuje takmer tri štvrtiny všetkých priamych zahraničných investícií, ktoré v minulom roku do Česka pritiekli.(1 EUR = 25,891 CZK)