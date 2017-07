OBCHOD S ĽUĎMI: V Bulharsku a Španielsku chytili 34 osôb,tvrdí Europol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 4. júla (TASR) - Skupinu 34 osôb zapojených do siete obchodujúcej s ľuďmi zadržali príslušníci polície v Španielsku a Bulharsku v spolupráci s Európskym policajným úradom (Europol). S odvolaním sa na dnešné vyhlásenie Europolu o tom informovala agentúra DPA.Členovia tejto zločineckej skupiny sú obvinení z toho, že mladé Bulharky vyvážali do turistických letovís,k ako boli mestá Torremolinos či Marbella v Španielsku, kde ich nútili k prostitúcii.Príslušníkom Europolu sa podľa vyhlásenia podarilo zachrániť 13 týchto žien. Polícia pri pátraní našla aj hotovosť 50.000 eur a drogy. Príslušné úrady zároveň v súvislosti s policajnou operáciou zablokovali niekoľko bankových účtov a zhabali šesť nehnuteľností a 18 vozidiel.Vyšetrovanie celého prípadu sa začalo v roku 2014. Členovia siete prisľúbili ženám v Španielsku život v blahobyte. Namiesto toho ich po príchode do krajiny začali vydierať a nútiť k prostitúcii. Je zároveň pravdepodobné, že ženy, ktoré boli takto zneužívané, zrejme svojich klientov okrádali.