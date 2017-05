Obchodná akadémia v Považskej Bystrici oslávi 50. výročie založenia

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 15. mája (TASR) – Stredná ekonomická škola v Považskej Bystrici ako predchodkyňa dnešnej Obchodnej akadémie vznikla v roku 1968 a v 90. rokoch sa, podobne ako ostatné ekonomické školy, transformovala na obchodnú akadémiu. Obchodná akadémia v Považskej Bystrici je dlhodobo jednou z najlepších slovenských škôl svojho druhu a v budúcom roku oslávi polstoročnicu svojej existencie.Podľa riaditeľa školy Petra Bologu sa profil absolventov v priebehu polstoročia výrazne nemenil, keďže v histórii školy bol jeden študijný odbor – obchodná akadémia. V posledných rokoch však škola ponúka vzdelávanie v triedach s rozšíreným vyučovaním informatiky, športovej prípravy a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.Obchodná akadémia udržiava čulé partnerské styky so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. Priniesla to podľa riaditeľa doba a po páde železnej opony možnosť dnešnej mladej generácie voľne cestovať. „Čo sa týka nejakej trvalej udržateľnosti a kontinuálnosti výmenných pobytov študentov sme asi medzi jednými z najlepších na Slovensku. Máme pravidelné výmenné pobyty s belgickou školou Sint-Maarten v belgickom Beverene a s holandskou školou ROC van Twente v Hengelo.Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, momentálne ju navštevuje 470 študentov, vzdelanie zabezpečuje viac ako 50 pedagógov. Od minulého školského roka je súčasťou Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici aj elokované pracovisko – bývalá Obchodná akadémia v Ilave. Na nezáujem deviatakov o štúdium na OA sa riaditeľ podľa vlastných slov sťažovať nemôže. Aj na minulotýždňové prijímacie skúšky sa prihlásilo viac ako 200 záujemcov, čo je asi dvojnásobok toho, čo škola môže prijať.Podľa riaditeľa ide 70 až 95 % študentov školy po skončení obchodnej akadémie študovať na vysoké školy. „Kolíše to. Napríklad vlani to bolo len niečo cez dve tretiny študentov, tento rok to opäť stúplo. Naši absolventi študujú nielen na Slovensku, ale aj na vysokých školách v celej Európe. Najviac ich je v Českej republike – v Brne, v Zlíne, na Karlovej univerzite či Ekonomickej univerzite v Prahe, ale napríklad deväť študentov máme aj v Dánsku, jedného vo Viedni,“ doplnil Bologa.