Obchodná delegácia rokuje v Pekingu s cieľom odvrátiť obchodnú vojnu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 3. mája (TASR) - V Pekingu sa začali kľúčové rokovania americkej delegácie o vzájomnom obchode, od ktorých si Peking aj Washington sľubujú zmiernenie napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta a odvrátenie obchodnej vojny. Pozorovatelia síce nepredpokladajú, že za dva dni rokovaní sa podarí dosiahnuť prelomovú dohodu, ktorá by viedla k prudkej zmene čínskej hospodárskej politiky, na druhej strane balík krátkodobých čínskych opatrení by mohol oddialiť plány Washingtonu uvaliť na viaceré čínske výrobky vysoké dovozné clá.Rokovania medzi americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom a čínskym viceprezidentom Liou Cheom by mali zahrňovať viaceré sporné oblasti, napríklad nespokojnosť USA, ako tvrdia, so zneužívaním duševného vlastníctva Čínou. Okrem Mnuchina do Číny pricestovali aj americký minister obchodu Wilbur Ross, obchodný zástupca Robert Lighthizer, riaditeľ Národnej obchodnej rady Larry Kudlow a poradca prezidenta USA pre oblasť obchodu Peter Navarro.Americký prezident Donald Trump už v čase svojej predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 hrozil uvalením 45-% dovozných ciel na čínske tovary, aby sa tak vytvorili rovnaké podmienky pre Američanov. V rovnakom období niekoľkokrát obvinil Čínu z manipulácie meny s cieľom získať výhodu pre čínskych exportérov. Neskôr však americká administratíva s týmito tvrdeniami prestala.Podľa čínskej tlačeuviedol čínsky denník China Daily.dodal denník.