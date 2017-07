Obchodná dohoda EÚ-Japonsko je dobrou správou pre agrosektor

Pole Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. júla (TASR) - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom, na ktorej sa dnes v Bruseli dohodli najvyšší predstavitelia obidvoch strán, prinesie nové príležitosti pre európske spoločnosti, veľké aj malé, ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov. Uvádza sa v oficiálnom stanovisku Európskej komisie (EK).Podľa údajov komisie by sa hodnota vývozu z EÚ mohla zvýšiť až o 20 miliárd eur, čo predstavuje viac možností a pracovných miest vo viacerých výrobných odvetviach, ako je napríklad poľnohospodárstvo a potravinárstvo, kožiarsky, odevný a obuvnícky priemysel, farmaceutický priemysel či odvetvie zdravotníckych pomôcok.Z hľadiska vývozov poľnohospodárskych výrobkov z EÚ do Japonska táto dohoda ruší clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (v súčasnosti sú na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti na priemernej úrovni 15 %). Umožní tiež únii výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa do Japonska, zatiaľ čo bravčové mäso bude predmetom bezcolného obchodu v sektore spracovaného mäsa a takmer bezcolného obchodu v sektore čerstvého mäsa.Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan túto dohodu považuje za veľmi priaznivú pre európsky agrosektor.opísal situáciu Hogan.Pripomenul, že rovnaká úroveň ochrany ako v Európe sa bude odteraz aj v Japonsku vzťahovať napríklad na rakúsku slaninu Tiroler Speck, nemecké pivo Münchener Bier, belgickú šunku Jambon d'Ardenne, vodku Polska Wódka a ďalších vyše 200 produktov so zemepisným označením pôvodu v EÚ.Európsko-japonská obchodná dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu. Firmám z EÚ zaručí prístup na veľké trhy verejného obstarávania v 48 veľkých mestách Japonska a odstraňuje prekážky obstarávaniu v dôležitom odvetví železničnej dopravy na vnútroštátnej úrovni.Citlivým bodom rokovaní bol automobilový priemysel, kde EÚ získala záruky, že tento sektor bude za pomoci prechodných období chránený pred tým, ako dôjde k úplnému otvoreniu trhov.Komisia tvrdí, že dohoda posilní vedúce postavenie EÚ pri formovaní globalizácie a určovaní pravidiel celosvetového obchodu v súlade s jej ústrednými hodnotami a zaručí ochranu záujmov a osobitných požiadaviek EÚ.EK upozornila, že technické podrobnosti v niektorých kapitolách dohody ešte treba doladiť, pričom sú aj kapitoly, v prípade ktorých sa k zásadnej zhode nedospelo. Napríklad v oblasti regulačnej spolupráce či v oblasti ochrany investícií. EÚ predložila svoj návrh reformovaného systému investičných súdov a obráti sa na všetkých svojich partnerov vrátane Japonska, aby sa vyvinulo úsilie vedúce k zriadeniu mnohostranného investičného súdu.Vyjednávači oboch strán na základe dnes dosiahnutej zhody budú pokračovať vo svojej práci na vyriešení všetkých zostávajúcich technických otázok a do konca roka vypracujú konečné znenie dohody. Komisia následne po právnom overení a preklade do všetkých úradných jazykov EÚ predloží dohodu na schválenie členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.