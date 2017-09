Obchodná dohoda EÚ s Kanadou CETA vstupuje do platnosti

Na archívnej snímke zľava predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, kanadský premiér Justin Trudeau, predseda Európskej rady Donald Tusk a slovenský premiér Robert Fico pózujú po podpise vzájomnej obchodnej dohody CETA na summite EÚ-Kanada. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. septembra (TASR) - Vo štvrtok 21. septembra nadobudne predbežne platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA). Uviedla Európska komisia (EK).Predseda EK Jean-Claude Juncker vyhlásil, že si pod touto dohodou predstavuje to, čo eurokomisia požaduje od obchodnej politiky EÚ – nástroj rastu prospešný pre európske spoločnosti aj obyvateľov, ktorý je zároveň prostriedkom na presadzovanie našich hodnôt, správne využitie globalizácie a na formovanie pravidiel globálneho obchodu.uviedol Juncker.Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorá bola vyjednávačkou EÚ pri rokovaniach s Kanadou, dodala, že vstup CETA, modernej a pokrokovej dohody, do platnosti "je pozitívny signál pre globálnu ekonomiku" s potenciálom podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Podľa jej slov dohoda výrazne posilní vzťahy EÚ s Kanadou.CETA sa začne predbežne vykonávať 21. septembra po jej schválení členskými štátmi EÚ v Rade a Európskym parlamentom. Plnú a definitívnu platnosť nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. Komisia bude medzitým spolupracovať s členskými štátmi EÚ a Kanadou na zaručení jej hladkého a účinného vykonávania.CETA podľa údajov EK ponúka európskym podnikom nové možnosti vývozu do Kanady, pričom im pri odbúraní ciel pri vývoze tovarov ročne ušetrí 590 miliónov eur. Od 21. septembra sa rušia clá na 98 % výrobkov (colných položiek), s ktorými sa doteraz obchodovalo medzi EÚ a Kanadou. Firmy z EÚ získajú aj lepší prístup ku kanadským verejným zákazkám, a to nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni provincií, miest a obcí.Dohoda, ktorá by podľa odhadov mala zvýšiť vzájomný obchodný obrat na 26 miliárd eur ročne, prinesie prospech najmä menším podnikom, ktoré si najmenej zo všetkých môžu pri vývoze do Kanady dovoliť výdavky spôsobené byrokraciou. Malé podniky ušetria čas a peniaze napríklad tým, že sa vyhnú zdvojeným požiadavkám na skúšanie produktov, zdĺhavým colným procedúram a vysokým právnym poplatkom.CETA vytvorí nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane citlivých odvetví EÚ a je aj dobrou správou pre 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ, lebo dohoda ponúka väčší výber a pri rešpektovaní súčasných európskych noriem. Na trh EÚ sa z Kanady dostanú len tie výrobky a služby, ktoré v plnej miere spĺňajú všetky právne predpisy EÚ. Komisia v tejto súvislosti upozornila, že CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne upravovaného hovädzieho mäsa.