Obchodná komora: SR prestáva byť krajinou s lacnou pracovnou silou

Bratislava 26. januára (TASR) – Postupne klesá opodstatnenie vnímať Slovensko ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Tvrdí to Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na základe makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR. Podľa nich sa celkové náklady práce ešte nedoťahujú na priemer Európskej únie (EÚ), zároveň sú však vyššie ako vo väčšine novších členských krajín EÚ.konštatuje SOPK v analýze s tým, že ide o celkové náklady práce, teda vrátane daní a odvodov. Podľa týchto údajov je to síce výrazne nižšie číslo ako priemer EÚ, čo je 25,40 eura, na druhej strane je to ale viac ako vo všetkýchkrajinách EÚ s výnimkou Slovinska (16,20 eura) a Estónska (10,90 eura).Menej ako v SR dosiahli celkové hodinové náklady práce v roku 2016 napríklad v Českej republike, 10,20 eura, v Poľsku, kde to bolo 8,60 eura, v Maďarsku 8,30 eura a v Rumunsku 5,50 eura.V posledných rokoch sa celkové hodinové náklady práce na Slovensku podľa SOPK citeľne zvýšili. Oproti roku 2008 vzrástli priemerné hodinové náklady práce zo 7,30 eura na súčasných 10,40 eura. Predstavuje to nárast o 42,5 %.Slovenská ekonomika tým však na základe analýzy neutrpela, pretože rastie aj produktivita práce, čo dokázalo do značnej miery kompenzovať rast ceny práce. Rastúce náklady práce teda nemusia byť bariérou konkurencieschopnosti krajiny.