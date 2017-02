Obchodná výmena medzi EÚ a USA vlani klesla, prvýkrát od 2013

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. februára (TASR) - Obchodná výmena medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi vlani klesla, prvýkrát od roku 2013. Ukázali to najnovšie údaje európskeho štatistického úradu Eurostat. Tento výsledok odráža všeobecné zníženie globálneho obchodu v minulom roku. Ale zároveň prichádza v čase, keď nová americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa zmrazila rokovania medzi USA a EÚ o voľnom obchode a volá po zavedení opatrení na ochranu amerického trhu.Podľa Eurostatu sa vývoz z EÚ do USA minulý rok znížil o 2 % a import opačným smerom klesol o 1 %.A hoci USA stále zostávajú najväčším obchodným partnerom európskeho bloku (podieľajú sa zhruba 20 % na celkovom exporte z EÚ a takmer 15 % na importe do únie), vlaňajšie výsledky znamenajú zmenu doterajšieho trendu zvyšovania obchodnej výmeny medzi oboma brehmi Atlantiku.V uplynulej dekáde totiž import do EÚ z USA klesol len dvakrát: v roku 2009 a 2013. A bol to predovšetkým dôsledok globálnej finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2007-09 a dlhovej krízy eurozóny (2010-2012). Podobne aj export z EÚ do Spojených štátov sa znížil v roku 2013 a v krízovom období 2007 až 2009.Vlaňajší pokles obchodnej výmeny však nie je spojený so žiadnou krízou, keďže ekonomiky na oboch stranách Atlantiku rástli, ale je súčasťou širšieho zníženia globálnej obchodnej výmeny.Celková hodnota vlaňajšieho exportu z EÚ klesla o 2 % na 1,745 bilióna eur, zatiaľ čo import sa znížil o 1 % na 1,706 bilióna eur. Z toho vývoz do Číny, ktorá je druhým najväčším obchodným partnerom únie, vlani stagnoval, ale klesol na ostatných veľkých trhoch, s výnimkou Japonska, kde vzrástol.Do EÚ sa minulý rok priviezlo viac tovarov zo Švajčiarska, Japonska, Turecka a Kanady, zatiaľ čo import z USA, Číny, Ruska, Nórska, Južnej Kórey a Indie klesol.