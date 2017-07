Obchodníci chcú o elektronických gastrolístkoch hovoriť na tripartite

Pavol Konštiak Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 6. júla (TASR) - Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZO SR) by chcel nahradiť papierové stravné lístky elektronickými. O návrhu už podľa viceprezidenta zväzu Pavla Konštiaka rokoval s Konfederáciou odborových zväzov SR aj so Zväzom hotelov a reštaurácií SR a sú v tejto veci naladení rovnako.opísal Konštiak.Momentálne sa o takomto zámere podľa jeho slov rokuje v rámci Republikovej únie zamestnávateľov a pripravuje sa jeho legislatívny návrh. Podľa Konštiaka ho chcú predložiť predstavenstvu tripartity, ktoré by ho následne zaradilo do programu rokovania.Obchodníci majú totiž podľa Konštiaka s papierovými gastrolístkami priveľa administratívnej práce, keďže stravný lístok od každej firmy má ešte viacero nominálnych hodnôt. Okrem toho by elektronizácia mohla gastrolístky zlacniť a nemuseli by sa za ne platiť také vysoké provízie.Rezort práce reagoval s tým, že minister Ján Richter (Smer-SD) už viackrát avizoval, že je pripravený diskutovať na tému gastrolístkov so sociálnymi partnermi.uviedli z tlačového odboru ministerstva.Rezort zároveň pripomenul, že elektronické gastrolístky už sú súčasťou trhu so stravnými poukážkami a zamestnávatelia tak majú na výber medzi papierovými a elektronickými gastrolístkami.konštatuje. Samotné ministerstvo práce napríklad vďaka lepším ponúkaným obchodným podmienkam a ďalším výhodám vysúťažilo elektronickú alternatívu poukážok už pred troma rokmi pre celý rezort s takmer nulovou maržou.