Obchodníci spúšťajú v týchto dňoch tradičné povianočné výpredaje

Bratislava 26. decembra (TASR) – Obchodníci už tradične v týchto dňoch spúšťajú povianočné výpredaje. Ľudí lákajú na 50 či 70-% zľavy, a to kamenné predajne i internetové obchody. Podľa analytika agentúry pre prieskum trhu Terno Ľubomíra Drahovského bude vo výpredajoch v ponuke viac sortimentu než vlani, budú teda bohatšie. "Lebo aj pred Vianocami bolo sortimentu viac ako v minulom roku," zhodnotil Drahovský.Princíp výpredajov je však podľa neho rovnaký, a to snaha obchodníkov vyprázdniť sklady, aby bolo miesto na nový tovar. Ľudia by preto mali myslieť na to, že v zľavách je zvyčajne tovar, ktorý treba predať.doplnil Drahovský. Kupujúci na Slovensku pritom podľa neho tradične citlivo reagujú na zľavy v obchodoch.odhadol analytik.Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Jozefa Dvorského budú výpredaje v internetových obchodoch opäť v centre pozornosti ľudí, pretože pôjdu naprieč všetkými kategóriami tovarov.opísal Dvorský.Časť ľudí presúva podľa jeho slov aj nákup niektorých vianočných darčekov až do obdobia povianočných výpredajov.dodal.Čo sa týka povianočných výpredajov v internetových obchodoch, nie sú na ne naviazané nejaké konkrétne špecifiká.vysvetlil. Na každý tovar tak musí byť zo zákona poskytnutá záruka 24 mesiacov, v prípade predaja používaného tovaru minimálne 12 mesiacov a právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní zostáva aj pri výpredajoch v internetových obchodoch zachované.