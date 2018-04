Obchodník roka: Lidl znovu obhájil dve prvenstvá Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (OTS) - Už po piatykrát za sebou získal Lidl Cenu Verejnosti v prestížnej súťaži Mastercard Obchodník roka. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 111 442 ľudí, pričom Lidl získal 62 973 hlasov a pred druhým v poradí – dm drogerie markt zvíťazil s výrazným náskokom. Diskontný reťazec zároveň zopakoval svoje víťazstvo aj v kategórií Obchodník s potravinami, pričom v tomto hodnotení uspel štvrtý raz v rade.“ povedal pri preberaní oceneniaO víťazoch jednotlivých sortimentných kategórií rozhodol rozsiahly reprezentatívny výskum spoločnosti GfK Czech na vzorke 1500 respondentov zo Slovenska. „“ povedal. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie).V kategórií Mastercard Obchodník s potravinami nadviazal Lidl na svoje víťazstvá z predošlých troch rokov. Uspel vďaka vysokej dôvere a lojalite zákazníkov. „,“ uviedolzodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.Víťazov vyhlásili v rámci konferencie Retail Summit. Lidl si počas slávnostného programu prebral aj tri ocenenia v súťaži Múza Merkúra. So sériou kníh pre žiakov materských a stredných škôl – Kamil a Emil uspel v kategórií spoločenskej zodpovednosti, porota ocenila aj tematický baby regál v predajniach a každoročné rozdávanie ruží všetkým zákazníčkam počas Medzinárodného dňa žien.