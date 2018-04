Obchodník roka: Najvyššie ocenenie si piatykrát odnáša Martinus

Foto: Martinus Foto: Martinus

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (OTS) - Už po piatykrát si ocenenie Absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka odnáša kníhkupectvo Martinus, ktoré rovnako zvíťazilo aj v kategórii Mastercard Obchodník roka s knihami 2017.V utorok 24. apríla boli v rámci Slovak Retail Summit v Bratislave vyhlásení víťazi súťaže Mastercard Obchodník roka 2017. Ide o prestížne ocenenie tých najlepších obchodníkov na trhu z pohľadu ponúkaných služieb a obľúbenosti u zákazníkov. Absolútnym víťazom sa stalo opäť kníhkupectvo Martinus , ktoré bolo tiež ocenené prvenstvom v rámci odborovej kategórie ako Mastercard Obchodník roka s knihami 2017.povedalCena je udeľovaná na základe rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizuje spoločnosť GfK Czech na vzorke 1 500 respondentov z celej Slovenskej republiky. Víťazstvo si odnesie firma, ktorá získa najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov vo viacerých parametroch a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.• V Literárnom stane na festivale Pohoda vystúpil izraelský spisovateľ Etgar Keret.• V kamennom kníhkupectve Martinus v Bratislave sa so svojimi fanúšikmi na besedách stretli írsky autor John Boyne, dvojica Švédov Hans Rosenfeldt a Peter Bjorn, ako aj nemecký autor Bennedict Wells • Najpredávanejšou knihou sa stalo Mengeleho dievča , ďalej nasledujú tituly od Dominika Dána: Cigaretka na dva ťahy a Korene zla.• Koncom októbra bola spustená v poradí už tretia súťaž s názvom Knižná šifra, do ktorej sa zapojili desaťtisíce hráčov.• Martinus sa umiestnil na druhom mieste v rebríčku Zákaznicky najobľúbenejšia značka roku 2017 podľa prieskumu KPMG.• Ponuka domácich a zahraničných titulov v elektronickej podobe v slovenskom a českom jazyku presiahla objem 13 tisíc.• Za reakcie na požiadavky zákazníkov získalo kníhkupectvo 3. miesto v súťaži The Customer Happiness Awards 2018, ktorú usporadúva služba Nicereply.Tento rok oslávi kníhkupectvo 28 rokov. Od svojho vzniku z prvého maličkého kníhkupectva v Martine až po otvorenie dvojposchodového kníhkupectva s kaviarňou v Bratislave sa snaží svojim zákazníkom prinášať tie najkvalitnejšie služby. V súčasnosti ponúka vyše 200 000 dostupných titulov. Martinus je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom a päťnásobným držiteľom ocenenia Absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka. Elektronické knihy sa v ponuke prvýkrát objavili v roku 2010, audioknihy na stiahnutie v roku 2016.Súťaž Mastercard Obchodník roka 2017 je projektom spoločnosti Mastercard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Celkový víťaz aj víťazi v jednotlivých odborových kategóriách boli určení na základe výsledkov rozsiahleho reprezentatívneho výskumu spoločnosti GfK Czech. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie). Absolútnym víťazom sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.