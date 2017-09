Obchodnú časť novej stanice v Banskej Bystrici otvoria vo štvrtok

Nová autobusová stanica s nákupným centrom v Banskej Bystrici. Foto: FB/Terminal Vlak-Bus-Shopping Foto: FB/Terminal Vlak-Bus-Shopping

Banská Bystrica 17. septembra (TASR) – Novú autobusovú stanicu v Banskej Bystrici, ktorá je označovaná za najmodernejšiu na Slovensku, otvoria 21. septembra o 9.00 h. Avizoval to na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko. Jej otvorenie bude sprevádzané nielen bohatým kultúrnym programom, ale i veľkými zľavami v jednotlivých prevádzkach a to aj počas ďalších dní.Súčasťou autobusovej stanice je veľké nákupné centrum. Objekt je dielom nemeckej spoločnosti Aichinger. Ako tvrdí, výzvu na projekt nového Terminal Vlak-Bus-Shopping pod Urpínom prijala a do samého srdca Slovenska, a teda i Európy, premietla celý svet.Podľa lídra projektu Artura Romeu pri projektovaní objektu stanice ich inšpirovala nádherná príroda, ktorá sa všade okolo Banskej Bystrice rozprestiera.priblížil Romeu.Podľa neho pre spoločnosť, ktorá celý objekt navrhla, je otvorenie stanice so štyridsiatkou nových obchodov na ploche vyše 11.000 metrov štvorcových zaujímavou medzinárodnou skúsenosťou.Zatiaľ čo v Európe je bežné, že na autobusovej stanici nie sú poskytované iba prepravné služby, ale sú tam aj obchody, prevádzky rýchleho občerstvenia či detské herne, na Slovensku zatiaľ tento trend nie je. A preto sa spoločnosť InterCora rozhodla po zbúraní 30-ročných chátrajúcich ruín starej stanice prísť s niečím novým. Skĺbila poskytovanie hromadnej prepravy s bežnými službami, ktoré patria k životu v meste a tým odštartovala aj na Slovensku populárne a praktické prepojenie dopravy, relaxu, občerstvenia a zábavy. Autobusová stanica bude priamo pod nákupným centrom a povedú k nej eskalátory.Objekt nákupného centra, ktoré prepojí autobusovú i železničnú stanicu a bude disponovať s 300 parkovacími miestami, pripravuje slávnostné otvorenie, ktoré potrvá tri dni. Podľa webovej stránky stanice počas neho vystúpia slovenský raper Majk Spirit, skupina Polemic, spevák Otto Weiter, folklórny súbor Urpín a ďalší umelci.Dopravná časť stanice si na svoje otvorenie ešte nejaký čas počká. Mesto sa totiž zaviazalo prevádzkovať ju a k tomu je potrebné usporiadanie právnych vzťahov s majiteľom objektu, čo by však podľa magistrátu nemalo trvať pridlho.