Obchodný prebytok eurozóny v apríli klesol; EÚ zaznamenala schodok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 15. júna (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie eurozóny sa v apríli znížil a celá 28-členná Európska únia (EÚ) zaznamenala v apríli obchodný deficit. Dôvodom bol pokles exportu a rast importu. Vyplýva to z predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré dnes zverejnil na svojej internetovej stránke.Podľa prvého odhadu Eurostatu hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v apríli 2017 klesla o 3 % na 167,7 miliardy eur zo 172,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci vlani. Import pritom vzrástol o 3 % na 149,8 miliardy eur zo 145,9 miliardy eur pred rokom. Obchodný prebytok eurozóny sa v dôsledku toho znížil na 17,9 miliardy eur z 26,6 miliardy eur v apríli 2016.Vnútorný obchod v rámci menovej únie dosiahol v apríli tohto roka 144,7 miliardy eur a bol takmer stabilný v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.V období január-apríl 2017 dosiahol vývoz tovarov z eurozóny 707,2 miliardy eur, čo je predstavuje medziročný nárast o 7 %, a dovoz sa zvýšil o 11 % na 643,9 miliardy eur. Aj v tomto prípade kladné obchodné saldo eurozóny za štyri mesiace do konca apríla kleslo na 63,2 miliardy eur z vlaňajších 78,1 miliardy eur.Hodnota vnútorného obchodu však v období január-apríl 2017 vzrástla o 7 % na 609,3 miliardy eur.Export tovarov z celej Európskej únie (EÚ) sa v apríli 2017 znížil medziročne o 2 % na 144,5 miliardy eur, zatiaľ čo import vzrástol o 2 % na 144,6 miliardy eur. EÚ tak zaznamenala v apríli 2017 deficit v obchode s tovarom vo výške 100 miliónov eur, zatiaľ čo vlani v apríli mala prebytok 4,5 miliardy eur. Vnútorná obchodná výmena v celom 28-člennom európskom bloku v apríli 2017 klesla o 1 % na 259,2 miliardy eur.Za štyri mesiace do konca apríla 2017 sa export tovaru z EÚ zvýšil o 9 % na 607,4 miliardy eur a import stúpol o 10 % na 613,7 miliardy. Výsledkom je obchodný deficit 6,3 miliardy eur po prebytku 800 miliónov eur v rovnakom období vlani.Hodnota vnútornej obchodnej výmeny v rámci EÚ v sledovanom období vzrástla o 6 % na 1,098 bilióna eur.