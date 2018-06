Obchodný prebytok eurozóny v apríli klesol na 6-mesačné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 15. júna (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu eurozóny v apríli padol na 6-mesačné minimum.Na sezónne upravenej báze sa prebytok obchodnej bilancie eurozóny v apríli 2018 znížil na 18,1 miliardy eur z 19,8 miliardy eur v marci. To bolo najmenej od októbra, kedy prebytok predstavoval 17,7 miliardy eur. Export sa medzimesačne zvýšil o 0,3 % a import o 1,4 %.Export tovarov z eurozóny na neupravenej báze v apríli dosiahol 182,9 miliardy eur, čo bolo o 8 % viac ako v rovnakom mesiaci vlani, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom prvom odhade. Import stúpol o 8,1 % na 166,2 miliardy eur. Výsledkom bol prebytok zahraničnej obchodnej bilancie vo výške 16,7 miliardy eur. V apríli 2017 prebytok dosiahol 15,7 miliardy eur.Vnútorný obchod v rámci eurozóny v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška vyskočil o 9,8 % na 157,4 miliardy eur.Od januára do apríla 2018 vývoz medziročne vzrástol o 3,8 % na 738,2 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 3,2 % na 673,8 miliardy eur. Prebytok za prvé štyri mesiace stúpol na 64,4 miliardy eur z 58,7 miliardy eur v rovnakom období vlani. Vnútorný obchod v rámci eurozóny sa zvýšil o 5,7 % na 644,4 miliardy eur.Export tovarov z Európskej únie (EÚ) v apríli medziročne vzrástol o 6,8 % na 154,8 miliardy eur a import do Únie o 6,6 % na 155,9 miliardy eur. EÚ tak zaznamenala deficit obchodnej bilancie vo výške 1 miliardy eur po schodku 1,4 miliardy eur v apríli 2017. Vnútorný obchod v rámci Únie sa zvýšil o 9,2 % na 283,8 miliardy eur.Export EÚ za prvé štyri mesiace stúpol o 2,7 % na 625,7 miliardy eur a import o 2,3 % na 634 miliardy eur. Deficit medziročne klesol na 8,3 miliardy eur z 10,4 miliardy eur v rovnakom období vlani.