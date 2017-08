Obchodný prebytok Švajčiarska aj export hodiniek v júli stúpol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 22. augusta (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Švajčiarska sa v júli zvýšil aj napriek tomu, že jeho export klesol. Oznámil to dnes švajčiarsky federálny colný úrad.Podľa neho obchodný prebytok Švajčiarska vzrástol v júli na 3,6 miliardy švajčiarskych frankov (3,17 miliardy eur) z 2,7 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci.Export pritom v sledovanom období medzimesačne klesol o 1,7 %, viac ako v júni, keď sa znížil o 1,3 %. Ale aj dovoz v júli klesol strmšie, a to o 1 % po júnovom znížení o 0,7 %.Zo správy federálneho colného úradu ďalej vyplýva, že vývoz kľúčového artiklu, švajčiarskych hodiniek, v júli vzrástol, už tretí mesiac po sebe. Presnejšie, júlová hodnota exportu hodiniek sa zvýšila medziročne o 3,6 % na 1,7 miliardy CHF.Pod tento výsledok sa podpísal aj nárast vývozu hodiniek do Hongkongu v júli o 16,8 %. Ich export do USA stúpol o 1,4 % a do Číny o 22,3 %.