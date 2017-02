Obchodný register SR má byť prepojený s registrami krajín EÚ

Najvyšší súd Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. februára (TASR) – Obchodný register v Slovenskej republike bude prepojený s obchodnými registrami členských štátov Európskej únie. Predpokladá to novela zákona o obchodnom registri, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na pripomienkovanie. Zároveň s ňou sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch. Návrh bolo možné pripomienkovať do pondelka 6. februára.K zmenám Slovensko pristupuje, aby splnilo požiadavky kladené smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2012. Eurosmernica zavádza systém prepájajúci centrálne registre, obchodné registre a registre spoločností. Ukladá aj povinnosť zverejňovať informácie o zapisovaných údajoch a poskytovať uložené listiny v elektronickej podobe.Po prepojení Obchodného registra SR s obchodnými registrami a evidenciami členských štátov únie bude možné vzájomne vymieňať zapisované údaje a poskytovať uložené listiny cez jednotný systém prepojenia takýchto registrov. Systém bude prístupný vo všetkých jazykoch EÚ, vysvetľuje ministerstvo v predkladacej správe.Rezortný návrh zavádza systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, prostredníctvom ktorého budú zverejňované zapisované údaje a poskytované uložené listiny. Bude tak možné vykonať výmaz podniku zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky, a to na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie. Prostredníctvom systému sa tiež budú poskytovať informácie o cezhraničnom zlúčení alebo splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť.Ministerstvo vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom, ktoré by už nemali byť zaťažené viacerými súdnymi poplatkami. Navrhuje zrušiť súdny poplatok za poskytnutie potvrdenia o neexistencii určitého zápisu v obchodnom registri, súdny poplatok za vydanie elektronickej podoby uloženej listiny a tiež poplatok za vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín.Zavedenie zmien by si malo vyžiadať celkom 1,6 milióna eur, ktoré ministerstvo získa prostredníctvom zvýšenia jeho rozpočtovej kapitoly.