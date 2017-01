Obchodný schodok aj deficit Španielska v novembri klesli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Deficit španielskeho zahraničného obchodu v novembri klesol

Madrid 19. januára (TASR) - Deficit zahranično-obchodnej bilancie Španielska vlani v novembri klesol vďaka exportu, ktorý vzrástol viac ako import. Oznámilo to dnes španielske ministerstvo hospodárstva.Konkrétne, obchodný schodok štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v novembri 2016 znížil na 1,25 miliardy eur z 1,65 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2015.Export zo Španielska totiž vlani v novembri vzrástol medziročne o 8,5 %, zatiaľ čo import sa zvýšil o 5,3 %.Za 11 mesiacov od začiatku januára do konca novembra 2016 dosiahol obchodný schodok Španielska 16,3 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka 2015 tak klesol o 27,1 %.Hodnota exportu sa pritom v období január-november 2016 zvýšila o 1,6 % na 233,7 miliardy eur a dosiahla historické maximum za toto obdobie, teda za 11 mesiacov.