Obchodný spor s USA vyvoláva neistotu medzi nemeckými exportérmi

Berlín 11. júna (TASR) - Eskalácia obchodného sporu so Spojenými štátmi vyvoláva obrovskú neistotu medzi nemeckými exportérmi, ktorí sú tiež nepriamo zaťažení americkými sankciami voči Iránu a Rusku. Uviedla to v pondelok Nemecká obchodná a priemyselná komora DIHK.Americký prezident Donald Trump počas víkendu odstúpil od spoločného komuniké skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík), v ktorom sa spomínala potrebapovedal šéf oddelenia zahraničného obchodu v DIHK Volker Treier.dodal Treier.Americké dovozné tarify na oceľ a hliník a prípadné dodatočné clá na dovoz automobilov jasne porušujú medzinárodné pravidlá, skonštatoval Treier.V Nemecku, ktoré je najväčším európskym exportérom do USA, je v stávke viac ako milión pracovných miest, preto sa zúfalo snaží vyhnúť obchodnej vojne medzi Európskou úniou (EÚ) a USA.Treier pripomenul, že aj jednostranne vyhlásené sankcie USA voči Iránu a Rusku čoraz viac zaťažujú nemecké hospodárstvo. Vzhľadom na teritoriálny vplyv amerických sankcií mnohé nemecké spoločnosti v súčasnosti ukončujú operácie v zahraničí a zastavujú snahy o rozvoj nových obchodov, povedal.Nemecký vývoz do Spojených štátov, najväčšieho exportného trhu po krajinách EÚ, už od začiatku roka mierne klesol.povedal Treier.dodal.