Obchodovanie s akciami nemalo v pondelok vo Frankfurte silné impulzy

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Pondelkový (9. 4.) popoludňajší rast eura voči doláru výrazne oslabil predpoludňajší prírastok hlavného indexu Dax nemeckej akciovej burzy. Napokon zostal v pluse 0,17 % a zastavil sa na hodnote 12.471,75 bodu.Obchodovanie s akciami vo Frankfurte ovplyvnil silný prepad ruského akciového trhu. Došlo k nemu po zavedení nových amerických sankcií voči Moskve.uviedol trhový analytik Jochen Stanzl zo spoločnosti CMC Markets. Silnejšie euro by obmedzilo exportné príležitosti nemeckých podnikov.Európska spoločná mena sa v pondelok znovu dostala nad 1,23 USD. Európska centrálna banka stanovila svoj referenčný kurz na 1 EUR/1,2304 USD. V piatok (6. 4.) bol kurz 1 EUR/12234 USD.Index MDax, na ktorom sú akcie stredne veľkých nemeckých firiem, v pondelok vzrástol o 0,20 % na 25.698,85 bodu. Technologický index TecDax posilnil o 1,14 % a dosiahol 2528,91 bodu.Obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou spôsobuje chvenie na burze v New Yorku. Investori však dúfajú, že nedôjde k najhoršiemu a všetko sa napokon urovná diplomatickou cestou.Pokiaľ ide o kurzy cenných papierov firiem, v pondelok sa stali najpríťažlivejšie akcie Deutsche Bank po tom, ako v nedeľu (8. 4.) vo vedení ústavu nahradil Brita Johna Cryana jeho prvý zástupca Christian Sewing. Spočiatku vzrástli jej papiere o 4,5 %, ale do konca obchodovania zostali v pluse len 1,16 %. Napriek prísľubu nového predsedu správnej rady, že sa zmení stratégia najväčšieho nemeckého úverového ústavu, finanční analytici zostávajú skeptickí.Z indexu Dax strácali v pondelok hlavne nemecké automobilky. Akcie BMW oslabili o 0,71 %, Daimlera prišli o 0,58 a Volkswagenu o 0,45 %.