Obchodovanie s emisnými kvótami čakajú zmeny

Bratislava 17. októbra (TASR) - Emisie skleníkových plynov z dopravy, poľnohospodárstva a domácností na Slovensku klesajú. Tie prebytočné môže štát presúvať do ďalších rokov alebo ich predať iným členským štátom Európskej únie. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) dnes v úvode piateho rokovacieho dňa 21. schôdze NR SR predstavil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá má nastaviť prehľadný systém obchodovania.Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA. Tie slúžia na pokrytie sektorov dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne asi 21 miliónov. Novela zákona určuje spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií prostredníctvom elektronického systému. Slovensko predpokladá nadbytok emisných kvót AEA do roku 2020. Ten nebude možné preniesť do ďalšieho obdobia. Ak tento nadbytok Slovensko nepredá, emisné kvóty prepadnú.Plénum dnes bude pokračovať v rokovaní o ďalších vládnych návrhoch. Sólymos predstaví aj novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov. Filozofia novej legislatívy - znečisťovateľ platí, ktorá sa začala vlani zavádzať do praxe, ostáva zachovaná. Zmeny by mali začať platiť od začiatku decembra, niektoré až od roku 2018 a 2023.Novela zákona o nelegálnej práci od ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) má zabezpečiť, že neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Od 1. januára 2018 by sa tak mali eliminovať určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra SP. Táto zmena sa však nemá týkať prípadov, keď u zamestnávateľa začne kontrola zameraná na nelegálne zamestnávanie.Od januára budúceho roka by mali byť jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Poskytovanie tejto služby však bude za určitých podmienok. Túto zmenu prináša Richterov návrh novely zákona o sociálnych službách.priblížil rezort práce s tým, že táto služba má byť aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú.Balík ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) prináša viaceré novinky v zdravotníctve. Zmeniť sa má napr. fungovanie urgentných príjmov. Majú sa rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne majú platiť mesačné paušály. Rezort si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie.Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako v súčasnosti. Urgentov druhého typu, s možnosťou nadväznosti traumacentra, má byť podľa ministerstva na Slovensku šesť pre dospelých a štyri detské. Zdravotné poisťovne budú musieť urgenty povinne zazmluvniť, platiť ich majú podobne ako záchranky, pravidelnými mesačnými platbami.