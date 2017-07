Obchodovanie s ľuďmi sa dotýka aj detí, upozorňuje SKCH

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 30. júla (TASR) - Obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie ľudských práv. Ide pritom o závažnú trestnú činnosť páchanú na ženách, mužoch a deťoch, ktorá na obetiach zanecháva trvalé následky. Upozorňuje na to Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá prostredníctvom projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi okrem priamej pomoci obetiam realizuje aj viaceré aktivity zamerané na šírenie väčšieho povedomia o tejto problematike.Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi podľa generálneho sekretára SKCH Ericha Hulmana vytvára priestor na zamyslenie, ako sa táto téma dotýka každého z nás. Oveľa viac vtedy, ak sú jeho obeťou deti.uviedla Anna Bartošová koordinátorka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi, ktorý SKCH realizuje vďaka podpore Ministerstva vnútra SR.Dňa 27. marca 2013 schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúciu pod názvom Zlepšovanie koordinačných snáh v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, v rámci ktorej bol ustanovený 30. júl ako Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi (World Day Against Trafficking in Persons).