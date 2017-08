Obchodovanie s ľuďmi sa v Británii týkajú každého veľkého meste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. augusta (TASR) - Moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi sú problémami, ktoré sa v Británii týkajú každého veľkého mesta. Informovala o tom spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na údaje Národnej agentúry pre boj so zločinnosťou (NCA).NCA má momentálne v Británii rozpracovaných 300 policajných operácií. Riaditeľ NCA Will Kerr uviedol, že čím viac pozornosti venujú prešetrovaniu prípadov moderného otroctva, tým viac prípadov odhaľujú.NCA odhaduje, že tento fenomén má v Británii desiatky tisíc obetí. Všetko nasvedčuje tomu, že rozsah tohto problému je väčší, ako sa predpokladalo. Odhady o 10.000-13.000 obetiach boli len "špičkou ľadovca", uviedol Kerr.Podľa neho je obchodovanie s ľuďmi v rámci moderného otroctva také rozšírené, že bežný človek si ani nemusí uvedomiť, že s ním má čo do činenia, a to aj každodenne. NCA preto obyvateľov Británie vyzýva, aby boli všímaví a každé svoje podozrenie ohľadom otroctva ohlásili úradom.Kerr upozornil, že v Británii je veľmi veľa miest, kde ľudia pracujú proti svojej vôli. Ide o sektor stavebníctva, poľnohospodárstva či potravinárstva. Ženy sa veľmi často dostávajú do verejných domov alebo sú nútené pracovať ako opatrovateľky.NCA tvrdí, že za rast prípadov moderného otroctva môžu medzinárodné gangy, ktoré zistili, že takto môžu zarobiť viac peňazí ako na obchodovaní s drogami.Najčastejšími krajinami pôvodu moderných otrokov sú Albánsko, Nigéria, Vietnam, Rumunsko a Poľsko. Niektorí otroci však pochádzajú z Británie. Obeťami moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi môžu byť muži, ženy či deti, a to rôzneho veku, ale prevahu majú najzraniteľnejšie menšiny alebo sociálne vylúčené skupiny, uviedla BBC.