Obchodovanie vo Frankfurte ovplyvnilo čakanie na udalosti v Barcelone

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 10. októbra (TASR) - Pred očakávaným dnešným vystúpením katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta neprejavili investori na nemeckej akciovej burze veľkú aktivitu, skôr naopak. V dôsledku toho Dax, hlavný index burzy, klesol o 0,21 % na 12.945,25 bodu. Výrazne sa vzdialil od prekonania historickej méty, ku ktorej mal v pondelok (9. 10.) veľmi blízko.Technologický index TecDax v priebehu dňa stúpal a dostal sa nad 3000 bodov. Bola to jeho najvyššia hodnota za posledných 16 rokov. Napokon sa voči úrovni pri otvorení dnešného obchodovania prepadol do mínusu o 0,18 % na 2497,95 bodu. Index MDax oslabil len o 0,01 % na 25.819,17 bodu.S napätím sa čaká na Puigdemontovo večerné vystúpenie v regionálnom barcelonskom parlamente, na to, či vyhlási Katalánsku republiku.Dax sa podľa analytika Andreasa Lipkowa z Comdirect Bank nachádza v kliešťach politickej neistoty, navyše mu chýbajú aj pozitívne rastové impulzy.Vo Washingtone neutíchajú v najvyšších politických sférach ostré spory, z čoho ťažilo euro. Dolár po niekoľkých dňoch vzostupu voči nemu oslabil.