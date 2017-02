Občianska hliadka v Poprade sa osvedčila, bude pokračovať i naďalej

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 9. februára (TASR) - V mestskej časti Popradu v Matejovciach bude opäť pôsobiť občianska hliadka. Mesto uspelo so zámerom vytvorenia občianskej hliadky v rámci projektu Podpora zamestnávania uchádzača o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení trhu práce finančne podporovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Poslaním štvorčlennej občianskej hliadky bude ochrana verejného poriadku a životného prostredia v Matejovciach.informoval komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Mesto sa do programu rozhodlo vstúpiť na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného poriadku, ako aj na základe podnetov obyvateľov tejto časti mesta, ktorí sa na samosprávu obracali s požiadavkami na riešenie problémov v spolunažívaní s miestnym rómskym obyvateľstvom.Počas realizácie projektu v roku 2016 členovia hliadky najčastejšie pomáhali pri riešení zabezpečovania bezpečnosti žiakov pri priechode pre chodcov počas cesty do školy a zo školy, fyzických útokoch v marginalizovanej rómskej komunite, zabezpečovaní ochrany verejného majetku, kontrole športovísk a ihrísk, ale aj pri kontrole maloletých detí a mladistvých z rómskej komunity na verejnom priestranstve bez dozoru rodičov po 22.00 h. V rámci spolupráce so sociálnym odborom na Mestskom úrade v Poprade členovia občianskej hliadky participovali na konkrétnych prípadoch riešenia problémov v rómskej komunite.informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Rovnako skonštatoval, že s činnosťou hliadky mali dobré skúsenosti aj ostatné zložky záchranného systému, ako sú Policajný zbor SR, mestská polícia, Hasičský a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej správy i Záchranná zdravotná služba.V rámci projektu boli vytvorené štyri pracovné miesta členov občianskej hliadky do 31. decembra 2016. Mesto Poprad preto v snahe zistiť názor samotných obyvateľov Matejoviec, či aktuálna situácia v mestskej časti vyžaduje pôsobenie občianskej hliadky i v ďalšom období, zrealizovalo dotazníkový prieskum.uzavrel Galajda.