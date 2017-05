Občianska iniciatíva Stop TTIP vyhrala spor s Európskou komisiou

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Brusel/Luxemburg 10. mája (TASR) - Všeobecný súd EÚ so sídlom v Luxemburgu zrušil dnes rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorým sa odmieta zaregistrovanie návrhu európskej občianskej iniciatívy "Stop TTIP". Podľa súdu tento návrh nepredstavuje neprípustný zásah do priebehu legislatívneho postupu, ale oprávnene iniciuje demokratickú debatu na dôležitú spoločenskú tému.Občiansky výbor, ktorý spustil iniciatívu zameranú proti podpisu partnerskej a investičnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA (TTIP) v júli 2014 predložil EK žiadosť o registráciu návrhu európskej občianskej iniciatívy s názvom. Tento návrh v podstate eurokomisiu vyzýval, aby odporučila Rade zrušiť mandát, ktorý členské štáty udelili EK na rokovania o TTIP a aby neuzavrela podobnú dohodu o voľnom obchode s Kanadou (CETA).Organizátori iniciatívy upozornili, že návrhy dohôd TTIP aj CETA obsahujú viacero sporných bodov, ako napríklad riešenie sporov medzi investormi a štátmi či ustanovenia o spolupráci v oblasti právnej úpravy, ktoré podľa nich ohrozujú demokraciu a právny štát. Iniciátori upozorňovali aj na netransparentnosť rokovaní, ktoré podľa nich povedú k oslabeniu predpisov týkajúcich sa ochrany práce, sociálnej ochrany, ochrany životného prostredia, súkromného života a spotrebiteľov a tiež, že uvedené dohody môžu viesť k deregulácii v oblasti verejných služieb a kultúry.Komisia 10. septembra 2014 odmietla zaregistrovať tento návrh, lebo podľa jej rozhodnutia nespadá do jej legislatívnej právomoci. Následne občiansky výbor stojaci zapodal žalobu na Všeobecný súd EÚ s cieľom dosiahnuť zrušenie rozhodnutia eurokomisie.Dnešným rozsudkom Všeobecný súd vyhovel žalobe a zrušil rozhodnutie EK zo septembra 2014. Súd odmieta tvrdenie komisie, podľa ktorého by právne akty navrhované v dotknutom návrhu viedli k neprípustnému zásahu do priebehu existujúceho legislatívneho postupu. Cieľom európskej občianskej iniciatívy je umožniť občanom väčšiu účasť na demokratickom živote Únie najmä tým, že sa eurokomisii podrobne vysvetlia otázky, ktoré iniciatíva predkladá.Na rozdiel od tvrdení EK súd upozornil, že nič nebráni inštitúciám Únie, aby rokovali a uzatvárali nové návrhy transatlantických dohôd o voľnom obchode aj po tom, čo Rada prijme právne akty (požadované občianskou iniciatívou), ktoré sú predmetom týchto návrhov.