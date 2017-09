Občianska vojna v Jemene si vyžiadala smrť už vyše 5000 civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 5. septembra (TASR) - Vojenský konflikt v Jemene si od marca 2015 vyžiadal už viac než 5000 mŕtvych civilistov vrátane 1184 detí. Oznámil to dnes Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý znovu vyzval medzinárodné spoločenstvo na dôkladné vyšetrenie okolností tohto konfliktu.uvádza OHCHR vo svojom vyhlásení.Ľudskoprávny úrad ďalej tvrdí, že celkovo si občianska vojna v Jemene vyžiadala už vyše 8400 mŕtvych vrátane bojovníkov. OHCHR za hlavnú príčinu považuje pretrvávajúce nálety koalície. Snahy o vyšetrovanie sú v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) marené práve Rijádom, píše denník The Straits Times.Vojenská koalícia pod saudskoarabským velením podporuje jemenskú medzinárodne uznávanú vládu prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího v boji proti Iránom podporovaným šiitským povstalcom húsíom a exprezidentovi Alímu Abdalláhovi Sálihovi, ktorý vládol v rokoch 1990-2012 a v minulosti bol dôležitým spojencom Saudskoarabov.Konflikt v Jemene vypukol ešte v roku 2014, keď húsíovia obsadili hlavné mesto Saná. V marci 2015 donútili prezidenta Hádího ujsť do exilu v Saudskej Arábii, čo následne vyvolalo vzdušnú operáciu Rijádu na podporu jemenských vládnych síl. V poslednom čase rastie napätie aj medzi húsíjmi a Sálihovými stúpencami.