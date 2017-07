Občianske hliadky v Žiari n. Hronom majú dať príležitosť nezamestnaným

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Žiar nad Hronom 12. júla (TASR) - Žiarska samospráva chce opäť zaviesť občianske hliadky, ktoré sa jej v minulosti osvedčili v spolupráci s rómskou komunitou. Z radov nezamestnaných by chcela dať prácu ôsmim ľuďom v rámci občianskej poriadkovej služby.Občianske hliadky fungovali v minulých rokoch v Žiari v rámci desaťmesačného projektu. Po ukončení projektu mesto naďalej spolupracovalo s dvoma bývalými členmi občianskych hliadok, ktorí pracovali ako terénni pracovníci a pôsobili v osade."Možno sme od nich očakávali viac, na druhej strane nám určite priniesli niektoré pozitíva. Hlavne čo sa týka udržiavania poriadku v nelegálnej osade Pod Kortínou a komunikácie s miestnou komunitou," podotkol na margo občianskych hliadok hovorca mesta Martin Baláž.Podľa jeho slov nie sú občianske hliadky represívnym orgánom, ale akousi predĺženou rukou mestskej polície. "Dokážu rýchlejšie prenášať určité informácie, a takisto sa podieľať na poriadku v nelegálnej osade," podotkol hovorca.V súčasnosti chce mesto získať zdroje vo výške približne 191.500 eur na financovanie občianskej poriadkovej služby z Operačného programu ľudské zdroje. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok poslalo mesto ešte v polovici júna. Ak bude so žiadosťou úspešné, projekt by sa mal realizovať od jesene 2017 do roku 2020 a trvať by mal 36 mesiacov.Členov poriadkovej služby chce samospráva vybrať z radov uchádzačov o zamestnanie, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení na úrade práce.