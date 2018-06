Občiansky crowdfunding môže mestám signalizovať, že projekt má dopyt

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) – Občianska iniciatíva na zbieranie peňažných prostriedkov verejnosti môže byť pre mestá a obce signálom, že ide o projekt hodný podpory aj z verejných prostriedkov. Na piatkovej diskusii o crowdfundingu v Bratislave to pre TASR uviedla Slavomíra Salajová zo záujmového združenia Fórum kreatívneho priemyslu (Creative Industry Forum, CIF).Občiansky crowdfunding vznikol ako zbieranie prostriedkov občanov na niečo, čo priamo potrebujú riešiť vo svojom okolí, a postupne prerástol do väčších projektov.priblížila Salajová.Sčasti to podľa nej nahrádza činnosť, ktorú by mala robiť samotná samospráva, ale ani tá nemá možnosť vidieť všetky problémy občanov.dodala.Občania majú podľa Jána Mazúra z Právnickej fakulty Univerzity Komenského a zo spoločnosti Crowdberry rôzne nápady ako napríklad využiť priestor, ktorý patrí mestu. Mestá a obce by mohli využívať akýsi spôsob crowdfundingového dofinancovania ich participatívnych rozpočtov.zdôraznil Mazúr. Ako dodal, tým, že niekoľko tisíc ľudí prejaví záujem o konkrétny projekt, má mesto istotu, že je po ňom reálny dopyt.Situácia je podľa Salajovej taká, že sa momentálne mapuje, aké má táto forma financovania pozitíva a negatíva, pričom aj v súčasnosti sú možné minimálne tie najjednoduchšie formy takéhoto spájania sa.poznamenala s tým, že crowdfundingom by mohlo byť podporované aj sociálne podnikanie.