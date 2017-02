Obe strany konfliktu v Donbase stiahnu zakázané zbrane

Ukrajinský vojak zoskakuje z tanku medzi domami na sídlisku v meste Avdijivka na východe Ukrajiny 2. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 15. februára (TASR) - Obe strany konfliktu v ukrajinskom Donbase stiahnu do 20. februára všetky zbrane zakázané minskými dohodami. Na dnešnej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk sa na tom dohodli účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase. Jej výsledok oznámil osobitný vyslanec Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na týchto rokovaniach Martin Sajdik, informovali ukrajinské a ruské agentúry.Situácia v Donbase sa opäť vyhrotila koncom januára, a to na viacerých úsekoch frontu. Situácia bola najhoršia v meste Avdijivka ležiacom severne od Donecka, bašty proruských separatistov. Zástupca šéfa pozorovateľskej misie OBSE Alexander Hug 10. februára potvrdil, že až šesťnásobne vzrástol počet prípadov, keď boli do bojov nasadené ťažké zbrane, ktoré majú byť v súlade s dohodou znepriatelených strán stiahnuté zo styčnej línie. Ostreľovanie prebiehalo z mínometov, tankov a raketometov.Kontaktnú skupinu tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a OBSE.