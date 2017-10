Obec Čajkov plánuje pre základnú školu vybudovať telocvičňu

Ilustračná snímka Foto: TASR- Erika Ďurčová Foto: TASR- Erika Ďurčová

Čajkov 1. októbra (TASR) - Vybudovanie telocvične pre Základnú školu (ZŠ) v obci Čajkov v okrese Levice má prilákať viac detí. Ako TASR informovala riaditeľka ZŠ Čajkov Alena Miškovičová, ich počet je na škole nízky a odchádzajú do okolitých škôl, najmä do Levíc.Telocvičňa je podľa nej povinným vybavením školy.dodala Miškovičová.Budovanie telocvične by bolo financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe jeho výzvy na tento účel v približnej výške 150.000 eur.povedala starostka obce Eva Uhnáková.Pokiaľ by obec dotáciu získala, samospráva by sa na realizácii projektu spolupodieľala sumou vo výške 30 percent z nákladov.uviedla Uhnáková s tým, že v prípade schválenia dotácie by sa s výstavbou mohlo začať začiatkom roka 2018, kolaudácia musí prebehnúť do dvoch rokov od začiatku výstavby.