Obecné školy nemajú platiť koncesionárske poplatky

Bratislava 30. augusta (TASR) - Obecné a mestské školy sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov. Potvrdzuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré o tejto veci rokovalo s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Niektoré samosprávy mali totiž v úhrade týchto poplatkov školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti miest a obcí nejasnosti.vysvetlil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.Postoj rezortu kultúry bol podľa ZMOS-u jasný. Školy sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené bez ohľadu ich právneho postavenia.povedal predseda ZMOS-u Michal Sýkora.Ten zároveň upozorňuje, že každá samospráva by si mala kontrolovať počet zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni, aby v prípade spájania zamestnancov školy s ostatnými zamestnancami mohla pri stanovovaní sadzby argumentovať štruktúrou zamestnancov, čím vyberateľ úhrady upraví sadzbu podľa skutočného počtu zamestnancov obce - to znamená okrem starostu a zamestnancov škôl zriadených obcou.dodal Sýkora.Kontakt a ďalšie informácie sú publikované na internetovej adrese https://uhrady.rtvs.sk/.