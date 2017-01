Obete maďarského autobusu ešte neidentifikovali.Lajčák ponúkol špeciál

Trosky zhoreného autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. januára (TASR) - Úrady zatiaľ nedokázali identifikovať 16 obetí a dvoch ťažko zranených z piatkovej havárie maďarského autobusu pri talianskej Verone. Povedal to dnes na mimoriadnej tlačovej konferencii v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.Podľa agentúry MTI Szijjártó tiež informoval, že sústrasť Maďarsku vyjadrili vodcovia viacerých krajín, a že slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ponúkol maďarskej strane ako pomoc vládny špeciál. Maďarský minister vyjadril vďaku a povedal, že maďarskí záchranári Celoštátnej záchrannej služby (OMSZ) sú pripravení na transport zranených.Talianske orgány vzali vzorky DNA rodičov a príbuzných, ktorí pricestovali do Verony. Prostredníctvom vzoriek v nadchádzajúcich dňoch vykonajú identifikáciu. Tento proces ale bude zdĺhavý, dodal minister.Ľahšie zranených pacientov a štyroch ťažko zranených prevezú zrejme maďarskí záchranári už dnes do vlasti, avšak ešte čakajú na súhlas talianskych orgánov. Szijjártó spresnil, že autobusom cestovalo 54 pasažierov, z nich 43 mladistvých, a dvaja maďarskí vodiči.Pri nehode autobusu so žiakmi budapeštianskeho Gymnázia Pála Szinyei Merseho, ku ktorej došlo v piatok pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone, zomrelo 16 ľudí. Jedného pasažiera udržiavajú v umelom spánku, dvaja sú v kritickom stave, desiati sú zranení ťažko a 13 ľahšie. Bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich.