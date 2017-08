Obete moderného otroctva sa ťažko začleňujú do spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Moderné otroctvo je v súčasnosti čoraz väčším problémom. Ľudia, ktorí sa stanú obeťami obchodovania, majú často komplikácie opätovne sa začleniť do spoločnosti, treba im dať druhú šancu. Upozorňuje na to Slovenská katolícka charita (SKCH).SKCH dnes preto pripravila už druhý ročník benefičného podujatia Móda a/ako odpad, výťažok z neho poputuje práve tým, ktorí sa stali obeťami obchodovania. Podujatie momentálne prebieha v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici č. 18.povedal Erich Hulman zo SKCH. Záhrada sa zmenila na predvádzacie mólo s modelmi, tie je možné vydražiť si. Peniaze pôjdu do Skladu solidarity i dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete obchodovania. Sklad solidarity prevádzkuje SKCH pre ľudí v núdzi.Slovenská katolícka charita je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23.000 ľuďom v núdzi ročne. Združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít. SKCH pôsobí v krajinách Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti.