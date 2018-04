Obete pohlavného zneužívania mexickým kňazom požadujú odškodné

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 12. apríla (TASR) - Osem obetí pohlavného zneužívania zo strany katolíckeho kňaza naliehavo žiada rímskokatolícky rád Kristových legionárov o kompenzáciu za pohlavné zneužívanie a psychologickú ujmu. Tú im údajne spôsobila dlhodobá diskreditačná kampaň, ktorú proti nim viedol rád. Vyplýva to z listu obetí, z ktorého vo štvrtok citovala agentúra AP.Obete - všetko muži - poslali list vedeniu Kristových legionárov v rámci ich nedávneho zasadnutia. V liste od rádu požadovali, aby verejne priznal, že boli obeťami pedofilného kňaza Marciala Maciela - nebohého zakladateľa tohto rádu.Spomínaný list, ktorý má Associated Press k dispozícii, je typickou ukážkou trendu, keď obete čoraz častejšie žiadajú o odškodnenie za to, že boli v minulosti sexuálne zneužité vysokými cirkevnými predstaviteľmi.Rád Kristových legionárov sa k prípadu nevyjadril. Pápež František včera vo zverejnenom liste priznal, že pri posudzovaní obvinení obetí pohlavného zneužívania kňazom katolíckej cirkvi v Čilea obetiam sa ospravedlnil.Rímskokatolícky rád Kristovi legionári bol založený v roku 1941. Okrem Vatikánu aktívne pôsobí vo vyše 20 krajinách sveta, vrátane Rakúska a Nemecka. V roku 2009 vyšlo najavo škandalózne odhalenie, že jeho zakladateľ Maciel bol pedofil, ktorý zneužíval seminaristov rádu a splodil tri deti. Rád to všetko utajil.