Obete vlaňajších teroristických útokov pripomenie pamätník v Bruseli

Ilustračné foto.

Brusel 17. januára (TASR) - Pamätník obetiam minuloročných teroristických útokov v Bruseli, vytvorený z nerezovej ocele, by sa mal už v najbližších týždňoch ocitnúť v tzv. európskej štvrti, kde sídlia hlavné inštitúcie Európskej únie.Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že nový pamätník bude postavený na počesť obetí teroristických útokov na letisku Zaventem a na stanici metra Maelbeek, ku ktorým došlo vlani 22. marca.Do súťaže pre umelcov, ktorú vyhlásila federálna vláda, sa podľa RTBF zapojilo okolo tridsať sochárov. Víťazný návrh patrí bruselskému umelcovi. Jean-Henri Compere tvrdí, že k zadanej téme mal aj osobný citový vzťah, pretože jeho otec bol v súprave metra nasledujúcej hneď po tej, ktorá vybuchla na stanici Maelbeek, a zažil hrozné scény po explózii.Súsošie by malo byť 20 metrov dlhé a dva metre vysoké v podobe vodorovných tyčí, ktoré sa postupne ohnú do zvislej polohy, čo má znázorňovať státie ako symbol odporu voči barbarstvu. Niektoré z tyčí budú poohýbané ako dvojkrídlové lietadlo a do abstraktného tvaru pripomínajúceho metro.Cieľom úradov je dokončiť a inštalovať pamätník, ktorého cena je 100.000 eur, najneskôr do 22. marca, do prvého výročia atentátov, ktoré si spolu vyžiadali 32 obetí na životoch.