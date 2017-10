Obezita nepozná hranice

Foto: Herbalife Nutrition Foto: Herbalife Nutrition

Bratislava 11. októbra (OTS) - Čo majú spoločné gaučoví povaľači, ľudia, ktorí strávia hodiny prácou za stolom, hráči videohier, závislí na počítači a mnoho ďalších? Nedostatok pohybu, ktorý spôsobuje, že nespália prijaté kalórie. A takisto to, že si často si kupujú jedlo, ktoré je nezdravé a ľahko dostupné.Podľa New York Times , nedávna štúdia odhalila, že deti, či už chlapci alebo dievčatá sú na vrchole fyzickej aktivity okolo 7 roku života, postupne však ich aktivita klesá. A to ako v Spojených štátoch, tak aj v Európe. Až neuveriteľné je to, že v celých Spojených štátoch až 66% detí vôbec pravidelne necvičí.Preto nie je prekvapením, že v posledných rokoch nabral svet na nadváhe. Nezáleží na vekovej skupine či mieste – obezita je na vzostupe. New England Journal of Medicine publikoval článok , ktorý upozorňuje, že v roku 2015 bolo na celom svete obéznych 108 miliónov detí a 604 miliónov dospelých. Hlavné príčiny smrti – kardiovaskulárne ochorenia, diabetes a chronické ochorenie obličiek – sú priamo spojené s touto epidémiou.Podľa štúdie publikovanej v časopise Health Affairs od odborníkov z Global Obesity Prevention centra pri univerzite Johna Hopkinsa, ak nezačneme konať proti obezite, môže mať dramatický dopad na budúcnosť. V modeli, ktorý pripravili, by bolo nevyhnutné vyčleniť vyše 3 bilióny dolárov ročne na lekárske výdavky pre súčasných 8 až 11 ročných adolescentov v ich dospelosti. Zároveň by neboli až do smrti produktívni.Avšak máme aj dobrú správu. Podľa iného modelu štúdie, ak by polovica týchto detí trikrát týždenne cvičila 25 minút, zaznamenali by sme o pol milióna menej kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, onkologických ochorení a infarktov a zníženie výdavkov na tieto ochorenia o 32 miliárd dolárov ročne.Obezita môže ohroziť každého z nás – v roku 2014 bol každý 6 človek obézny, kým v roku 2000 to bol iba každý desiaty. Vývoj napriek tomu, že človek by si mohol myslieť, že tlak spoločnosti bude skôr smerom k perfektným telám a vyváženej strave, ide žiaľ nesprávnym smerom. Rôzne kampane sa snažia varovať pred rizikami, ktoré sú spojené s vyššou telesnou hmotnosťou, ako napríklad nápisy a nutričné tabuľky na potravinách a nápojoch.Nielen dostatočný pohyb, ale aj vyvážená strava sú kľúčovým úspechom k tomu, aby sme predišli obezite. Spoločnosť Herbalife je podľa Euromonitoru jednotkou na trhu v oblasti Manažmentu hmotnosti a duševnej pohody (Weight Management and Wellbeing).MUDr. John Agwunobi, MBA, MPH.Riaditeľ pre zdravie a výživu spoločnosti Herbalife.Pre odber najnovších informácií o spoločnosti Herbalife Nutrition, sledujte @HerbalifeNews.