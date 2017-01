Obhajoba napadla uväznenie Sýrčana, ktorý mal pýtať peniaze od IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saarbrücken 9. januára (TASR) - Právny zástupca 38-ročného žiadateľa o azyl zo Sýrie, ktorého zadržali v nemeckej spolkovej krajine Sársko na Silvestra v skorých ranných hodinách pre podozrenie z financovania teroristických aktivít, podal sťažnosť voči uvaleniu väzby na jeho mandanta. Potvrdila to pre Sársky rozhlas prokuratúra v Saarbrückene.Podozrenie, že zadržaný Sýrčan v decembri nadviazal kontakt so sprostredkovateľom, cez ktorého požadoval od organizácie Islamský štát (IS) 180.000 eur, pričom chcel za tieto peniaze kúpiť motorové vozidlá, umiestniť do nich trhavinu a vraziť nimi do davu ľudí, je podľa advokátovho názoru neopodstatnené. Marius Müller tvrdí, že jeho klient nedostal finančné prostriedky od IS ani nepripravoval žiadny teroristický útok. Navyše v jeho prípade nejestvuje podľa advokáta ani nebezpečenstvo úteku, pretože Sýrčan má trvalé bydlisko a doteraz mal problémy so zákonom len jediný raz, a to pre urážku.Hasan A., ktorý prišiel do spolkovej republiky v roku 2014, pri výsluchu priznal kontakty s IS, avšak poprel, že by mal teroristické zámery. Podľa advokáta džihádistom tieto zámery iba predstieral, aby od nich získal čo možno najviac peňazí s úmyslom finančne pomôcť chorému otcovi v Damasku.Nemecká polícia už v prvý pracovný deň nového roka uviedla, že vyšetrovanie nepreukázalo, že by zadržaný disponoval vozidlami s trhavinou. Takisto podľa jej vtedajších informácií neboli žiadne náznaky, že by predstavoval konkrétnu hrozbu pre účastníkov silvestrovských podujatí.