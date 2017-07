Obilnín by malo na Slovensku v roku 2017 medziročne urodiť menej

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 20. júla (TASR) - Úroda obilnín na Slovensku by mala byť v roku 2017 medziročne nižšia. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) SR Jozef Rebro.Úroda pri tzv. základných obilninách, teda pri pšenici a jačmeni, by v roku 2017 mala dosiahnuť celkovú úroveň 2,412 milióna ton, pri priemernej hektárovej (ha) úrode 4,54 tony.priblížil.Pripomenul, že v roku 2016 celková produkcia základných obilnín dosiahla hodnotu 3,095 milióna ton, pri priemernej hektárovej úrode 5,56 tony a osiatej ploche 556.870 ha.Pšenice by sa malo v tomto roku podľa Rebrových slov urodiť 1,724 milióna ton, pri úrode 4,60 tony/ha. Jačmeňa sa urodí asi 508.310 ton, pri hektárovej úrode 4,20 tony/ha.Kukurice by sa podľa neho v roku 2017 malo urodiť 1,008 milióna ton, pri priemernom hektárovom výnose 6,50 tony. Produkcia repky by mala dosiahnuť 454.440 ton, pri priemernej úrode 3,02 tony/ha. Celková úroda slnečnice by mala predstavovať 214.100 ton, pri výnose 2,51 tony/ha. Sóje by sa v roku 2017 malo urodiť 116.130 ton, pri priemernej hektárovej úrode 2,58 tony.Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností predstavuje záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí, združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít, ako aj obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a obilia.