Objavila sa nová nahrávka, na ktorej Babiš hovorí, že financoval ODS

Andrej Babiš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. augusta (TASR) - Nová tajná nahrávka z roku 2012 naznačuje, s akou motiváciou išiel predseda hnutia ANO a bývalý český minister financií Andrej Babiš do politiky. Babiš sa na nej okrem iného priznáva že v minulosti poskytol finančné prostriedky Občianskodemokratickej strane (ODS), uviedla dnes stránka iROZHLAS.cz.hovorí Babiš.Podľa iROZHLAS.cz ide o doslovný prepis časti záznamu rozhovoru medzi Andrejom Babišom a dvoma pražskými podnikateľmi, ktorým Babiš vysvetľuje svoje dôvody na vstup do politiky. Rozhovor údajne nahral v roku 2012 na svoj mobilný telefón jeden z podnikateľov.uviedol pre iROZHLAS.cz jeden z podnikateľov Filip Rajchart, ktorý potvrdil autentickosť nahrávky, avšak zároveň dodal, že jej autorom nie je on, ale jeho kolega, ktorý je momentálne nezvestný. Podľa Rajcharta zmizol z ČR pred niekoľkými rokmi a zdržiava sa na neznámom mieste.Andrej Babiš sa dnes podľa iROZHLAS.cz k svojim slovám neprihlásil.napísal v krátkej textovej správe. Podrobnejšie sa k záznamu vyjadriť nechcel napriek tomu, že ho iROZHLAS.cz konfrontoval s presným obsahom nahrávky.